Тюменцев ждет теплая и пасмурная неделя

Во вторник на небе появится солнце, но похолодает до +7. Ночью вообще прогнозируют -2 градуса, что нужно учитывать автомобилистам, которые с утра сядут за руль: возможен гололед.
Среда обещает быть теплой — воздух прогреется до +8, но небо будет пасмурным. В четверг тюменцев ждет потепление до +12, но облачность сохранится.
Дождем закончится, по прогнозам синоптиков, рабочая неделя — в пятницу +10.
Выходные ожидаются пасмурными, с прояснениями. В субботу +8, в воскресенье - около 4 градусов тепла.