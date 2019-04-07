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Тюменцев ждет теплая и пасмурная неделя

7 апреля 2019, 04:50
Фото: Cam72.su
Синоптики обещают жителям Тюмени теплую и пасмурную неделю. По прогнозам, рабочая неделя начнется с небольшого дождя в понедельник, при этом температура воздуха будет +11 градусов.
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Тюмень

Во вторник на небе появится солнце, но похолодает до +7. Ночью вообще прогнозируют -2 градуса, что нужно учитывать автомобилистам, которые с утра сядут за руль: возможен гололед.

Среда обещает быть теплой — воздух прогреется до +8, но небо будет пасмурным. В четверг тюменцев ждет потепление до +12, но облачность сохранится.

Дождем закончится, по прогнозам синоптиков, рабочая неделя — в пятницу +10.

Выходные ожидаются пасмурными, с прояснениями. В субботу +8, в воскресенье - около 4 градусов тепла.

#Новости#Весна#Погода#Дожди#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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