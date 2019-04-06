Жителю Тюменской области грозит срок за покушение на сбыт «спайса»

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Вагайского района. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального УМВД, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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