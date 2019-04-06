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Жителю Тюменской области грозит срок за покушение на сбыт «спайса»

6 апреля 2019, 12:00
Фото: pixabay.com
В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Вагайского района. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального УМВД, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Поймали его сотрудника тобольского отдела по контролю за оборотом наркотиков.

При досмотре у молодого человека из кармана куртки полицейские изъяли 25 свертков с синтетическим веществом.

Стражи порядка установили, что на съемной квартире фигурант изготавливал из реагентов «спайс» для распространения в Тобольске.

Всего у него изъяли 550 граммов реагента и около 400 граммов готового наркотика.

Также полицейские изъяли духовую печь, предназначенную для изготовления запрещенных веществ и упаковочный материал.

Задержанный 1998 года рождения свою вину полностью признал. Суд заключил его под стражу.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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