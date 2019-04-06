Жителю Тюменской области грозит срок за покушение на сбыт «спайса»

Поймали его сотрудника тобольского отдела по контролю за оборотом наркотиков.
При досмотре у молодого человека из кармана куртки полицейские изъяли 25 свертков с синтетическим веществом.
Стражи порядка установили, что на съемной квартире фигурант изготавливал из реагентов «спайс» для распространения в Тобольске.
Всего у него изъяли 550 граммов реагента и около 400 граммов готового наркотика.
Также полицейские изъяли духовую печь, предназначенную для изготовления запрещенных веществ и упаковочный материал.
Задержанный 1998 года рождения свою вину полностью признал. Суд заключил его под стражу.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы.