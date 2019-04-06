В Ялуторовске осудили пару за аферу с мебелью на более 300 тыс. рублей

В Ялуторовске суд вынес приговор в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя и 22-летней бывшей управляющей мебельного салона. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областной прокуратуры, их признали виновными в мошенничестве по предварительному сговору, а горожанина еще в мошенничестве с кредитами.

Сюжет Тюмень