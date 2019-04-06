В Ялуторовске осудили пару за аферу с мебелью на более 300 тыс. рублей

Установлено, что в августе 2017 года он сговорился с управляющей одного из мебельных салонов города для хищения денег банка под видом мебели в кредит.
Ялуторовчанин представлял документы на подставных лиц, а его напарница оформляла на них кредиты.
Полученная мебель реализовывалась, а деньгами, которые получили от этого, они распоряжались, как хотели. С августа по октябрь 2017 года они оформили семь кредитов на подставные лица.
Еще один договор мужчина оформил на себя.
Оплаты по договорам не поступало, банк в январе прошлого года обратился в полицию.
Аферист к тому времени скрылся, а управляющая уволилась из салона
Размер ущерба, причиненного банку, составил более 300 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы строгого режима. Его напарница получила 2 года и 6 месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком три года.
Кроме того, суд взыскал с них материальный ущерб в размере более 300 тыс. рублей.