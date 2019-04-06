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В Ялуторовске осудили пару за аферу с мебелью на более 300 тыс. рублей

6 апреля 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В Ялуторовске суд вынес приговор в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя и 22-летней бывшей управляющей мебельного салона. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областной прокуратуры, их признали виновными в мошенничестве по предварительному сговору, а горожанина еще в мошенничестве с кредитами.
Сюжет
Тюмень

Установлено, что в августе 2017 года он сговорился с управляющей одного из мебельных салонов города для хищения денег банка под видом мебели в кредит.

Ялуторовчанин представлял документы на подставных лиц, а его напарница оформляла на них кредиты.

Полученная мебель реализовывалась, а деньгами, которые получили от этого, они распоряжались, как хотели. С августа по октябрь 2017 года они оформили семь кредитов на подставные лица.

Еще один договор мужчина оформил на себя.

Оплаты по договорам не поступало, банк в январе прошлого года обратился в полицию.

Аферист к тому времени скрылся, а управляющая уволилась из салона

Размер ущерба, причиненного банку, составил более 300 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы строгого режима. Его напарница получила 2 года и 6 месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком три года.

Кроме того, суд взыскал с них материальный ущерб в размере более 300 тыс. рублей.

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