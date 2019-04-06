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Нейминг Нашего города: ТОП-5 названий тюменского бизнеса в марте

6 апреля 2019, 04:51
Фото: 1Mi
Редакция «Нашего города» запускает пробную рубрику, в которой будет отслеживать самые необычные и запоминающиеся названия предприятий, созданных в Тюменской области в минувшем месяце. Заодно мы расскажем, чем они занимаются.

Просим читателей не воспринимать ТОП всерьез и помнить, что это субъективная оценка редакции. Мы никого из упомянутых предпринимателей обидеть не пытались, но пройти мимо просто не могли. Информация о компаниях размещена в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

ООО «АЙДРИНКСИБИРЬ»

Предприятие, название которого обещает выпить Сибирь, либо намекает на интеллектуальность напитков нашего края по аналогии с продукцией Apple, зарегистрировано 10 марта в Тюмени.

Фирма будет заниматься торговлей соками, минералкой и прочей безалкогольной продукцией. По крайней мере, спаивать сибиряков не собирается.

ООО «ВИП»

В Тобольске 10 марта зарегистрирована скромная фирма «ВИП», которая занимается торговлей машинами и оборудованием. Еще компания планирует выпускать вип-хлеб, вип-бетон, строить вип-дома (жилые и нежилые). Еще, судя по регистрационным данным, предприятию нужен вип-сайт в интернете.

Пожелаем удачи бизнесменам в этом обычном мире.

ООО «ГЛОБАЛИНЖЕНИРИНГЗАПУСКМОНТАЖАВТОМАТИКА»

Еще в Тобольске 10 марта появилось предприятие с поистине ужасающим названием. Давайте разберем по словам: глобал (понятен масштаб фирмы), инжениринг (понятна сфера), монтаж (даже услуга понятна), автоматика (как вишенка на торте).

На самом деле, название нормальное, просто вряд ли стоило все эти слова писать вместе и слитно. Очень надеемся, что у фирмы, которая планирует работать с электрооборудованием, есть запасное короткое название или товарный знак.

Читателям же предлагаем в комментариях к этой новости на любой из площадок в соцсетях написать свое предложение, как можно было бы коротко назвать «ГЛОБАЛИНЖЕНИРИНГЗАПУСКМОНТАЖАВТОМАТИКУ».

ООО «ДВА КОТА 72»

Предприятие с таким замечательным названием появилось в минувшем месяце в Тюмени. Можно предположить, что их деятельность как-то связана с домашними животными.

На самом деле фирма производит деревянные строительные конструкции и столярные изделия, мебель, занимается пошивом, торговлей кормами для домашних животных и, собственно, самими животными.

Почему котов два — история умалчивает.

ООО «МЕТАЛЛИКА» и ООО «МЕТАЛЛИСТ»

Эти две фирмы мы решили объединить в своем ТОП не по принципу владения, а по схожести названий. Первая контора, чье имя полностью повторяет название знаменитой рок-группы Metallica, зарегистрирована в Тюмени.

Тюменская «Металлика» занимается оптовой торговлей металлическими рудами, что логично. А «Металлист» из Тюмени продает водонапорное и отопительное оборудование, а также санитарно-техническую арматуру.

Думали ли владельцы предприятий о тяжелой музыке, когда регистрировали свои фирмы? Только им известен ответ на этот вопрос.

Поскольку наш ТОП — экспериментальный, нам важно понять, понравился ли он читателям. Проголосуйте на этой странице "за", и мы будем делать такие подборки регулярно. Если же вам не понравился такой формат, либо он кажется неуместным в нашем издании, голосуйте "против".

Стоит ли нам делать такие обзоры регулярно?
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