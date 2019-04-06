Минстрой: «проблема обманутых дольщиков остается одной из самых актуальных»

Владимир Якушев заявил, что в Минстрое не забывают о возникшей проблеме обманутых дольщиков, а также посетовал на то, что она до сих пор остается одной из самых актуальных. В пример он привел прошлый год, когда из перечня «проблемных объектов» было исключено почти 240 объектов, при этом в 2018 году в него было добавлено более 300 объектов.