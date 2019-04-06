Минстрой: «проблема обманутых дольщиков остается одной из самых актуальных»

Владимир Якушев заявил, что в Минстрое не забывают о возникшей проблеме обманутых дольщиков, а также посетовал на то, что она до сих пор остается одной из самых актуальных. В пример он привел прошлый год, когда из перечня «проблемных объектов» было исключено почти 240 объектов, при этом в 2018 году в него было добавлено более 300 объектов.
Еще одним тезисом выступления главы Минстроя России были объемы жилищного строительства в стране. В прошлом году, по словам Владимира Якушева, этот показатель составил 75,66 млн кв. метров, что на 5% меньше, чем годом ранее.
Тем не менее, Указ президента о целевом показателе ввода жилья в 120 млн кв. м. к 2024 году остается неизменным, добавил глава Минстроя.
Также Владимир Якушев рассказал о постановление внесенного в правительство, которое подразумевает использование субсидий для строительства в 2019 году сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
В прошлом году поддержка за счет средств федерального бюджета оказывалась в рамках строительства объектов инфраструктуры в некоторых регионах страны, в 2019 году география регионов-участников расширилась.