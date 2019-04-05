В Тюмени жильцы проблемного дома пожаловались депутату

Они ему рассказали, что жилой дом имеет целый комплекс проблем. Два года назад было обследование многоквартирника, которое выявило, что конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии, однако дом не признают аварийным.
В настоящее время жильцы дома испытывают проблемы из-за стекания воды со стен и потолка, неправильно установленных поддонов в душевых комнатах, затопленных подвалов, плесени, трещин на стенах, схождения плит на потолке и других разрушений.
Мурат Тулебаев заявил жильцам на встрече, что готов помочь им добиться признания дома аварийным, за которым последует переселение местных жителей. Однако для этого управляющая компания должна сначала устранить протекание стен и потолка.