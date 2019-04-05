Тюменцы 6 апреля смогут обменяться книгами и поговорить о литературе

На книжном свопе гости мероприятия смогут узнать о том, как недорого и интересно провести время в путешествии, об этом расскажет трэвел-блогер Ирина Ангел, как быстро адаптироваться к жизни за границей и изучить иностранные языки, об этом им поведает международный волонтер Анна Кокарева.