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Тюменцы 6 апреля смогут обменяться книгами и поговорить о литературе

5 апреля 2019, 04:23
Фото: pixabay.com
В субботу, 6 апреля, в котокафе «Мурка и Васька» пройдет книжный своп. Мероприятие начнется в 12 часов и завершится в 14 часов.
Сюжет
Тюмень

На книжном свопе гости мероприятия смогут узнать о том, как недорого и интересно провести время в путешествии, об этом расскажет трэвел-блогер Ирина Ангел, как быстро адаптироваться к жизни за границей и изучить иностранные языки, об этом им поведает международный волонтер Анна Кокарева.

Помимо этого жители Тюмени на книжном свопе смогут поговорить о литературе, обменяться книгами, поиграть с кошками и забрать понравившуюся из приюта, в котором в настоящее время живут 65 котов и кошек.

Мини-квиз «О книгах и не только» и мастер-класс «Оригами-животные» придется по душе как взрослым, так и детям, которые решат посетить мероприятие. На книжный своп можно взять конфеты и печенье для чаепития в компании других гостей.

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