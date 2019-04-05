Прокуратура помогла тюменцу получить звание «Ветеран труда»

Мужчине было выдано соответствующее удостоверение, однако в документе была допущена ошибка в написании фамилии, в связи с чем ему не выдавали звание «Ветеран труда».
Пенсионеру пояснили, что из-за несоответствия в написании фамилии в наградном документе и паспорте в присвоении звания ему отказано.
Так как мужчина в силу возраста и состояния здоровья не мог самостоятельно защищать свои права, прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта принадлежности заявителю удостоверения к ордену «Знак Почета».
Суд, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их. Тем более, что пенсионер имел необходимый трудовой стаж для присвоения ему звания «Ветеран труда».