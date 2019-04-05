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Прокуратура помогла тюменцу получить звание «Ветеран труда»

5 апреля 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Прокуратура Бердюжского района помогла 73-летнему пенсионеру добиться установления факта награждения орденом «Знак Почета», которым он был награжден в 1981 году.
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Тюмень

Мужчине было выдано соответствующее удостоверение, однако в документе была допущена ошибка в написании фамилии, в связи с чем ему не выдавали звание «Ветеран труда».

Пенсионеру пояснили, что из-за несоответствия в написании фамилии в наградном документе и паспорте в присвоении звания ему отказано.

Так как мужчина в силу возраста и состояния здоровья не мог самостоятельно защищать свои права, прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта принадлежности заявителю удостоверения к ордену «Знак Почета».

Суд, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их. Тем более, что пенсионер имел необходимый трудовой стаж для присвоения ему звания «Ветеран труда».

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#Новости#Прокуратура#Бердюжский район#Пенсионеры#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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