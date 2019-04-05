Надземник на Гнаровской в Тюмени оборудуют лифтом уже в этом году

Надземный пешеходный переход был сдан в эксплуатацию еще в 2016 году. Практически сразу после этого жители города Тюмени стали жаловаться на скользкие полы и отсутствие лифтов для маломобильных групп населения и инвалидов. Проблему пола решили сразу, однако вопрос подъемников актуален до сих пор.