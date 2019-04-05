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Надземник на Гнаровской в Тюмени оборудуют лифтом уже в этом году

5 апреля 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
В 2019 году надземный пешеходный переход, расположенный в Тюмени на улице Валерии Гнаровской, оборудуют подъемником. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе конференции регионального отделения ОНФ.

Надземный пешеходный переход был сдан в эксплуатацию еще в 2016 году. Практически сразу после этого жители города Тюмени стали жаловаться на скользкие полы и отсутствие лифтов для маломобильных групп населения и инвалидов. Проблему пола решили сразу, однако вопрос подъемников актуален до сих пор.

Лифты на данном надземном пешеходном переходе должны были установить в 2018 году, на эти цели собирались потратить почти 3 млн рублей. По какой причине процесс затянулся, губернатор Тюменской области не уточнил.

Лифты на надземном пешеходном переходе на улице Валерии Гнаровской, если их действительно установят, будут оборудованы камерами видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город».

В Тюменской области проходит реализация проекта «Жилье и городская среда». В планах администрации региона благоустроить города и поселки, а также искоренить проблему аварийного жилья. Планируется уже к 2024 году снизить процентную ставку по ипотеке до 8%.

Также администрация борется с проблемой обманутых дольщиков. В регионе введена система эскроу-счетов, что подразумевает ответственность банка за возможные риски.

В течение ближайших 6 лет из аварийных зданий переселят более 530 тысяч человек.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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