Надземник на Гнаровской в Тюмени оборудуют лифтом уже в этом году

Надземный пешеходный переход был сдан в эксплуатацию еще в 2016 году. Практически сразу после этого жители города Тюмени стали жаловаться на скользкие полы и отсутствие лифтов для маломобильных групп населения и инвалидов. Проблему пола решили сразу, однако вопрос подъемников актуален до сих пор.
Лифты на данном надземном пешеходном переходе должны были установить в 2018 году, на эти цели собирались потратить почти 3 млн рублей. По какой причине процесс затянулся, губернатор Тюменской области не уточнил.
Лифты на надземном пешеходном переходе на улице Валерии Гнаровской, если их действительно установят, будут оборудованы камерами видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город».
В Тюменской области проходит реализация проекта «Жилье и городская среда». В планах администрации региона благоустроить города и поселки, а также искоренить проблему аварийного жилья. Планируется уже к 2024 году снизить процентную ставку по ипотеке до 8%.
Также администрация борется с проблемой обманутых дольщиков. В регионе введена система эскроу-счетов, что подразумевает ответственность банка за возможные риски.
В течение ближайших 6 лет из аварийных зданий переселят более 530 тысяч человек.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года