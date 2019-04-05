Медведи из Томска бегут в Тюмень от китайцев

«Охотятся на медведей очень мало. Вторая причина – очень много медведей, пришедших из других регионов. Есть версия, что большое число особей к нам идет из Томской области, потому что там идет масштабная вырубка лесов. У наших соседей китайцы активно выпиливают лес. Еще одна причина – это хорошая кормовая база в Тюмени», - рассказал «Нашему городу» начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.