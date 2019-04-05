Медведи из Томска бегут в Тюмень от китайцев

В 2008 году в регионе обитало всего 750 особей, а в прошлом году численность медведей достигла 2433. Рост популяции «косолапых» специалисты в первую очередь связывают с миграцией животных из других, соседних регионов. В основном из Томской области, где идет активная лесозаготовка и сокращение естественных мест обитания животных.
«Охотятся на медведей очень мало. Вторая причина – очень много медведей, пришедших из других регионов. Есть версия, что большое число особей к нам идет из Томской области, потому что там идет масштабная вырубка лесов. У наших соседей китайцы активно выпиливают лес. Еще одна причина – это хорошая кормовая база в Тюмени», - рассказал «Нашему городу» начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.