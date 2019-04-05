ФАС опровергла сообщения о завышенных тарифах на мусор в Тюмени

В некоторых публикациях даже указано, что у ФАС России имеется об этом заключение, уточнили в управлении.
По словам руководителя Тюменского УФАС России Игоря Веретенникова, эта информация не соответствует действительности - ФАС еще только начала прорабатывать вопрос по завышенности тарифов на вывоз ТБО в Тюменской области.
«Сейчас центральный аппарат ФАС собирает данные, а сама проверка начнется только 23 апреля и продлится до 20 рабочих дней. Поэтому, делать какие–то выводы еще рано», - прокомментировал ситуацию он.
В проверке региональное управление антимонопольной службы задействовано не будет. Подобные проверки проводятся и в других регионах страны.