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ФАС опровергла сообщения о завышенных тарифах на мусор в Тюмени

5 апреля 2019, 14:34
Фото: «Наш город»
Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию тюменских СМИ о том, что тариф на вывоз ТКО в Тюмени признан ФАС завышенным. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального управления ведомства.
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Тюмень

В некоторых публикациях даже указано, что у ФАС России имеется об этом заключение, уточнили в управлении.

По словам руководителя Тюменского УФАС России Игоря Веретенникова, эта информация не соответствует действительности - ФАС еще только начала прорабатывать вопрос по завышенности тарифов на вывоз ТБО в Тюменской области.

«Сейчас центральный аппарат ФАС собирает данные, а сама проверка начнется только 23 апреля и продлится до 20 рабочих дней. Поэтому, делать какие–то выводы еще рано», - прокомментировал ситуацию он.

В проверке региональное управление антимонопольной службы задействовано не будет. Подобные проверки проводятся и в других регионах страны.

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#Новости#ФАС#Мусор#Тариф#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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