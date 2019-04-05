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Бездомная женщина без билета смогла пробраться в самолет Utair

5 апреля 2019, 10:41
Фото: pixabay.com
Бездомная пожилая женщина смогла пробраться в самолет Utair в Уфе. Она хотела улететь в Москву, но служащие авиакомпании заметили безбилетницу и высадили в аэропорту.

Инцидент произошел 3 апреля. Экипаж самолета заметил, что одна из пассажирок в салоне ведет себя странно. Она не хотела показывать билет и пересаживалась с места на место. Её задержали полицейские. Никаких документов у женщины при себе не оказалось.

Задержанная представилась Натальей Максимовой. На данный момент правоохранители выясняют, как она могла пройти паспортный контроль незаметно. Известно, что женщина может страдать амнезией: она не помнит, как попала в Уфу и говорит, что раньше работала учителем в средней школе.

В настоящий момент в управлении на транспорте МВД РФ проводят проверку по факту инцидента и просят помочь в опознании задержанной.

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#Новости#Самолеты#Utair#Александр Мязин#Общество
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