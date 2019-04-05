Бездомная женщина без билета смогла пробраться в самолет Utair

Инцидент произошел 3 апреля. Экипаж самолета заметил, что одна из пассажирок в салоне ведет себя странно. Она не хотела показывать билет и пересаживалась с места на место. Её задержали полицейские. Никаких документов у женщины при себе не оказалось.