Бездомная женщина без билета смогла пробраться в самолет Utair

Инцидент произошел 3 апреля. Экипаж самолета заметил, что одна из пассажирок в салоне ведет себя странно. Она не хотела показывать билет и пересаживалась с места на место. Её задержали полицейские. Никаких документов у женщины при себе не оказалось.
Задержанная представилась Натальей Максимовой. На данный момент правоохранители выясняют, как она могла пройти паспортный контроль незаметно. Известно, что женщина может страдать амнезией: она не помнит, как попала в Уфу и говорит, что раньше работала учителем в средней школе.
В настоящий момент в управлении на транспорте МВД РФ проводят проверку по факту инцидента и просят помочь в опознании задержанной.