В Тюмени медицинские организации неправильно обращались с отходами

Природоохранная прокуратура проводила проверку на соблюдение закона в сфере обращения с медицинскими отходами в шести профильных организациях. И везде выявила нарушения.
Так, установлено, что Поликлиника «Кросно» совместно хранила необеззараженные медицинские отходы различных классов опасности и длительно по времени в отсутствии специального холодильника.
Сообщается, что «Дентал-Люкс» вела учет и контроль за медицинскими отходами с нарушениями санитарных правил: не наносилась маркировка на окончательно упакованные пакеты с медицинскими отходами.
В отношении них природоохранная прокуратура возбуждала административные дела.
Всего по результатам проверки ведомство возбудило восемь дел. Общая сумма штрафов, назначенных четырем компаниям и их должностным лицам, составила 390 тыс. рублей.