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В Тюмени медицинские организации неправильно обращались с отходами

4 апреля 2019, 07:46
Фото: pixabay.com
В Тюмени областной Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Дентал-Люкс» и поликлинику «Кросно» на 150 тыс. рублей, а их должностных лиц на 20 тыс. рублей за несоблюдение требований при обращении с отходами производства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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Тюмень

Природоохранная прокуратура проводила проверку на соблюдение закона в сфере обращения с медицинскими отходами в шести профильных организациях. И везде выявила нарушения.

Так, установлено, что Поликлиника «Кросно» совместно хранила необеззараженные медицинские отходы различных классов опасности и длительно по времени в отсутствии специального холодильника.

Сообщается, что «Дентал-Люкс» вела учет и контроль за медицинскими отходами с нарушениями санитарных правил: не наносилась маркировка на окончательно упакованные пакеты с медицинскими отходами.

В отношении них природоохранная прокуратура возбуждала административные дела.

Всего по результатам проверки ведомство возбудило восемь дел. Общая сумма штрафов, назначенных четырем компаниям и их должностным лицам, составила 390 тыс. рублей.

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