В Тюмени медицинские организации неправильно обращались с отходами

В Тюмени областной Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Дентал-Люкс» и поликлинику «Кросно» на 150 тыс. рублей, а их должностных лиц на 20 тыс. рублей за несоблюдение требований при обращении с отходами производства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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