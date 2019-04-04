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В Тюмени арбитражный суд взыскал с АНПЗ несколько миллионов рублей

4 апреля 2019, 02:38
Фото: annpz.ru
В Тюменском арбитраже завершился спор между истцом «Профиль» и ответчиком Антипинским НПЗ. По данным картотеки арбитражных дел, суд полностью удовлетворил исковые требования истца.
Сюжет
Тюмень

«Профиль» обратился в Арбитражный суд Тюменской области 31 января текущего года. На следующий день арбитраж принял дело к производству.

Первоначально истец требовал с АНПЗ 6 млн рублей задолженности по договору от 12 марта 2018 года за поставленную продукцию, а также 18,8 тыс. рублей неустойки за период с 4 октября по 25 января.

Однако на предварительном судебном заседании, которое прошло 19 марта, компания-истец изменила сумму требований. Так, представитель пояснил, что часть денег АНПЗ уже выплатил. Уточненная сумма, которую затребовал «Профиль», составила 5,7 млн рублей. Неустойка осталась такой же.

В конечном счете, суд встал на сторону истца. Также суд взыскал с АНПЗ 53,1 тыс. рублей госпошлины.

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