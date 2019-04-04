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Тюменцев зовут обсудить создание первого событийного парка России

4 апреля 2019, 04:00
Фото: Администрация города Тюмени
Жители города Тюмени могут принять участие в обсуждение создания первого событийного парка России у озера Алебашево.
Сюжет
Тюмень

Обсуждение пройдет в субботу, 6 апреля, в зале «Точка кипения» тюменского Технопарка, расположенного по адресу: улица Республики, 142.

Участие в мероприятие примут архитекторы, дизайнеры, а также жители областной столицы, которые заполнят анкету на участие. Администрация города Тюмени приглашает принять участие в открытом обсуждение благоустройства территории, прилегающей к озеру Алебашево.

Тюменцы, чья сфера интересов связана с архитектурой, урбанистикой, ландшафтным дизайном, приглашаются на открытое обсуждение парка, где будут гулять и развиваться их дети.

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#Новости#Тюменская область#Парк#Общественное обсуждение#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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