Тюменцев зовут обсудить создание первого событийного парка России

Обсуждение пройдет в субботу, 6 апреля, в зале «Точка кипения» тюменского Технопарка, расположенного по адресу: улица Республики, 142.
Участие в мероприятие примут архитекторы, дизайнеры, а также жители областной столицы, которые заполнят анкету на участие. Администрация города Тюмени приглашает принять участие в открытом обсуждение благоустройства территории, прилегающей к озеру Алебашево.
Тюменцы, чья сфера интересов связана с архитектурой, урбанистикой, ландшафтным дизайном, приглашаются на открытое обсуждение парка, где будут гулять и развиваться их дети.