Тюменский Россельхознадзор выписал штрафов на 1 млн рублей

В рамках исполнения поручения Россельхознадзора в ходе обследования земель сельскохозяйственного назначения выявлены три свалки отходов производства и потребления на площади 0,6 га и один карьер на площади 9,7 га. В настоящее время специалисты Управления проводят работу по установлению лиц, виновных в совершении данных правонарушений.