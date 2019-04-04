Тюменский Россельхознадзор выписал штрафов на 1 млн рублей

При этом взыскано в первом квартале штрафов на сумму 1 млн 102 тыс. рублей.
Для устранения выявленных нарушений требований земельного законодательства выдано 17 предписаний. По предписанию Управления устранено нарушений требований земельного законодательства на площади 397 га.
Специалисты отдела земельного надзора провели в 1 квартале 65 надзорных мероприятий: 18 внеплановых проверок, 46 рейдов, одно мероприятие - в рамках КоАП РФ.
Выявлено 21 нарушение требований земельного законодательства РФ, в том числе 12 нарушений требований по защите земель от эрозии; 2 нарушения связаны с неиспользованием сельскохозяйственного земельного участка; 3 нарушения - невыполнение в установленный срок предписаний; 2 нарушения - повторное совершение административного правонарушения; 2 нарушения – непредоставление сведений (информации).
В 1 квартале 2019 года направлена претензия на добровольное возмещение вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, на сумму 469 тыс. руб.
В рамках исполнения поручения Россельхознадзора в ходе обследования земель сельскохозяйственного назначения выявлены три свалки отходов производства и потребления на площади 0,6 га и один карьер на площади 9,7 га. В настоящее время специалисты Управления проводят работу по установлению лиц, виновных в совершении данных правонарушений.