Тюменский фестиваль комиксов посетили 4 тыс. человек

«А в этом году — наоборот. Мы уже знали чего ждать, благодаря первому фестивалю. Что реально, народу это интересно. Много кто хотел попасть на фестиваль, но не смог из-за локации (первый фестиваль проводился на базе скейт-парка в районе дома Обороны в Тюмени, - прим. ред.), - сказал Виталий Лазаренко. - Мы понимали, что будет толпа. Что мы уже делаем не только для своих, но и посвящаем людей в это искусство. Что народ должен прийти и увидеть, чем живет наше коммьюнити. Что на самом деле есть комиксы, что это формат, в котором люди рассказывают свои истории. Это не про супергероев, это про литературу и искусство».