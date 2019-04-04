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Тюменский фестиваль комиксов посетили 4 тыс. человек

4 апреля 2019, 07:37
Фото: Фото из группы фестиваля ВКонтакте
Фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen, проведенный в областной столице в минувшие выходные, посетили около 4 тыс. человек. Об этом «Нашему городу» в эксклюзивном интервью рассказал один из руководителей фестиваля Виталий Лазаренко.
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Тюмень

По его словам, на лекции и мастер-классы записалась почти тысяча человек. «Но, так как некоторые площадки были свободными для посещения, о чем мы объявляли всем гостям фестиваля, итоговая посещаемость всех активностей, таких как научпоп, воркшопы и лекции, составила около 1,2 тыс. человек. Может и больше, особенно учитывая лекцию Ники Водвуд (феминистки, известной под ником nixelpixel), для которой была выделена самая большая аудитория в здании. Она была полностью забита слушателями», - отметил Лазаренко.

Участниками фестиваля стали художники из многих городов России, от Хабаровска, до Санкт-Петербурга. Были гости из Германии и США.

Ника Водвуд также участвовала в фестивале как автор, посетитель и даже играла на укулеле в тюменском баре после фестиваля.

«Почти все авторы нарисовали свои постеры к фестивалю, в том числе и зарубежные художники. Эти постеры мы раздавали людям. Можно было урвать крутую работу от известного художника, например, Заны Злемеши, которая презентовала свой комикс, либо Рона Риджи Младшего, одного из топовых художников-комиксистов в мире. Он также специально нарисовал афишу для нашего фестиваля», - добавил организатор CAT.

Прошлый фестиваль, по словам Лазаренко, планировался как «локальная тусовка». Тогда организаторы рассчитывали, что его посетят, от силы, 200 людей, увлеченных комиксами. В результате счетчик перевалил за 2000 посетителей.

«А в этом году — наоборот. Мы уже знали чего ждать, благодаря первому фестивалю. Что реально, народу это интересно. Много кто хотел попасть на фестиваль, но не смог из-за локации (первый фестиваль проводился на базе скейт-парка в районе дома Обороны в Тюмени, - прим. ред.), - сказал Виталий Лазаренко. - Мы понимали, что будет толпа. Что мы уже делаем не только для своих, но и посвящаем людей в это искусство. Что народ должен прийти и увидеть, чем живет наше коммьюнити. Что на самом деле есть комиксы, что это формат, в котором люди рассказывают свои истории. Это не про супергероев, это про литературу и искусство».

Лазаренко отметил, что фестиваль стал значимой тусовкой в России. Площадкой для его проведения выступила Школа перспективных исследований ТюмГУ.

«Фестиваль провели на свои средства. Также мы выиграли грант «Цеха», который выдавали в «Космосе» при поддержке областного департамента коммуникаций и молодежной политики. Они дали нам немного денег, примерно столько же мы добавили своих», - отметил Лазаренко. Участники также перечисляли пожертвования организаторам на Planeta.ru.

«Чем объяснить высокий интерес к комиксам? Для меня это немного странный вопрос. Интерес такой же, как к любому искусству, хорошим фильмам. Это настоящее. Это чувствуется от каждого автора, каждой локации на фестивале. От волонтера до приезжих гостей. Они этим дышат и любят», - подчеркнул руководитель фестиваля.

Тюменскому сообществу комиксистов потребовалось примерно четыре года, чтобы создать с нуля то, что есть в городе сейчас. К настоящему времени они уже выпустили шесть сборников, в том числе и совместно с издательствами.

Лазаренко подчеркнул, что пока планов на третий фестиваль CAT нет, но не исключил, что он действительно пройдет в будущем.

«У нас есть одна идея, например, сделать «CAT, который гуляет сам по себе». Выставку по городам России. Но если говорить о фестивале в городе, мы хотим сейчас хотя бы месяц отдохнуть от того, что произошло. Голова гудит», - признался организатор.

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