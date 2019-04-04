Сопредседатель тюменского ОНФ покинул пост. «Должность ничего не дает»

Место сопредседателя заняла олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова. В сентябре 2018 года она победила на выборах в гордуму областной столицы и отдала мандат депутата. Семеняко рассказал журналистам, что его должность сопряжена с большим объемом работ и ничего ему не даёт.