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Сопредседатель тюменского ОНФ покинул пост. «Должность ничего не дает»

4 апреля 2019, 13:21
Фото: pixabay.com
Один из лидеров ОНФ в Тюмени покинул организацию. По его словам, «должность ничего не даёт».
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Тюмень

Евгений Семеняко покинул пост сопредседателя организации. В настоящее время Роману Чуйко предложено возглавить исполком. Данная информация озвучена 4 апреля на региональной конференции ОНФ.

Место сопредседателя заняла олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова. В сентябре 2018 года она победила на выборах в гордуму областной столицы и отдала мандат депутата. Семеняко рассказал журналистам, что его должность сопряжена с большим объемом работ и ничего ему не даёт.

Всех новых участников ОНФ представил Михаил Развожаев. Кандидатуру Чуйко должны утвердить в Москве. Ранее должность главы ОНФ в Тюмени занимал Александр Заболотских, но через 4 года покинул организацию. На заседании присуствовал вице-губернатор Сергей Сарычев.

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