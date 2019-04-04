Промышленность ЛНР и ДНР приближается к довоенным показателям

Сегодня крупная промышленность обеих республик вошла в структуру «Внешторгсервиса», информирует rostovgazeta.ru. Среди них - металлургические заводы, Макеевкокс, Ясиновский коксохимических завод, Харцызский трубный завод. Кроме этого, в структуру вошли и предприятия добывающей промышленности: Комсомольское рудоуправление, СП «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.
Объединение предприятий стало необходимым шагом в условиях полной блокады регионов, введенной Украиной в 2017 году. Контроль со стороны «Внешторгсервиса» помог не только в этом процессе, но и в формировании необходимых внутренних производственных цепочек.
Промышленность республик, пошедшая на спад после начала боевых действий, начинает восстанавливаться, а предприятия - показывать возврат к темпам производства, которые были до 2014 года. Например, Донецкий металлургический завод ежегодно выпускал 1310 тонн чугуна по состоянию на 2012 год. В 2014 году эта цифра упала до 855 тысяч тонн, в 2015 - до 563 тысяч. В этом году руководство предприятия планирует выйти на выпуск 1152 тонн чугуна. Похожая ситуация и на других заводах.
Сегодня в филиалах «Внешторгсервиса» отмечает рост заработных плат, который, в свою очередь, обусловлен наращиванием промышленных мощностей. Так, в 2018 году производство чугуна возросло по сравнению с 2017 годом на 47,4%, а производство стали - на 15%. Объем реализации металлургической продукции за этот же период вырос на 54% и составил 102 миллиарда рублей. Увеличилась и доля экспорта из регионов.
Возрождение промышленности республик напрямую влияет на восстановление и развитие остальных сфер, в первую очередь, социальной.
Совмин ДНР заключил договор о партнерстве с ЗАО «Внешторгсервис» на ежегодное инвестирование 150 миллионов рублей. Средства планируется вкладывать в развитие образовательных и медицинских учреждений региона.