Промышленность ЛНР и ДНР приближается к довоенным показателям

Промышленность республик, пошедшая на спад после начала боевых действий, начинает восстанавливаться, а предприятия - показывать возврат к темпам производства, которые были до 2014 года. Например, Донецкий металлургический завод ежегодно выпускал 1310 тонн чугуна по состоянию на 2012 год. В 2014 году эта цифра упала до 855 тысяч тонн, в 2015 - до 563 тысяч. В этом году руководство предприятия планирует выйти на выпуск 1152 тонн чугуна. Похожая ситуация и на других заводах.