МЧС озвучило официальную версию и ущерб от пожара на улице Дзержинского

Отмечается, что возгорание в двухэтажном доме в центре областной столицы произошло 3 апреля. На место ЧП прибыло 12 единиц спецтехники и 34 спасателя. Через 40 минут после вызова пламя было локализовано. В результате ЧП пострадал один человек, его доставили в ОКБ №1. У Вадима Шитова обгорела рука. Некоторое время он находился, по его словам, в шоковом состоянии.