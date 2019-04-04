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МЧС озвучило официальную версию и ущерб от пожара на улице Дзержинского

4 апреля 2019, 12:58
Фото: ВКонтакте
По данным городского управления МЧС, пожар на улице Дзержинского, 34 в Тюмени произошел из-за неосторожного обращения с огнём. По информации спасателей, в памятнике архитектуры 19 века сильно выгорела отделка внутри помещения, но перегородки и кровля целы.
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Тюмень

Отмечается, что возгорание в двухэтажном доме в центре областной столицы произошло 3 апреля. На место ЧП прибыло 12 единиц спецтехники и 34 спасателя. Через 40 минут после вызова пламя было локализовано. В результате ЧП пострадал один человек, его доставили в ОКБ №1. У Вадима Шитова обгорела рука. Некоторое время он находился, по его словам, в шоковом состоянии.

Пожар прокомментировал губернатор региона. Он пообещал в скором времени восстановить памятник архитектуры. Известно, что необходимые финансы для организации строительно-монтажных работ уже выделены.

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#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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