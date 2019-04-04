Капуста, лук, помидоры, огурцы и картошка подорожали больше чем на 10% в РФ

По информации экспертов белокочанная капуста в РФ подорожала на 68%, лук – на 33%, огурцы – на 19%. Серьёзный рост цен зафиксирован на морковь и пшено.
Картошка подорожала на 9%, Яблоки на 7%, мука на 5%. Специалисты отмечают, что в этом году динамика инфляции на продукты в 3 раза выше, чем в начале 2018 года. За 1 квартал рост цен составил 1,8%.
По словам директора картофельного союза страны, пояснил, что цена на капусту выросла из-за сокращения поставок – на рынке дефицит овощей. Сбить цены может новый урожай. Ранее Росстат заявил, что до 79% россиян испытывают трудности в покупке новой обуви для членов семьи. 14% заявили, что на данный момент сталкиваются с «большими затруднениями» в покупках.