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Капуста, лук, помидоры, огурцы и картошка подорожали больше чем на 10% в РФ

4 апреля 2019, 13:40
Фото: pixabay.com
Росстат рассказал о наиболее подорожавших продуктах в марте. В их числе капуста, лук, помидоры, огурцы, баранина, картошка, мука,

По информации экспертов белокочанная капуста в РФ подорожала на 68%, лук – на 33%, огурцы – на 19%. Серьёзный рост цен зафиксирован на морковь и пшено.

Картошка подорожала на 9%, Яблоки на 7%, мука на 5%. Специалисты отмечают, что в этом году динамика инфляции на продукты в 3 раза выше, чем в начале 2018 года. За 1 квартал рост цен составил 1,8%.

По словам директора картофельного союза страны, пояснил, что цена на капусту выросла из-за сокращения поставок – на рынке дефицит овощей. Сбить цены может новый урожай. Ранее Росстат заявил, что до 79% россиян испытывают трудности в покупке новой обуви для членов семьи. 14% заявили, что на данный момент сталкиваются с «большими затруднениями» в покупках.

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#Новости#Продукты#Инфляция#Александр Мязин#Экономика
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