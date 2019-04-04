Аэропорт «Рощино» увеличил прибыль на 6,3%

Также увеличилась и выручка компании. В 2017 году она составляла 2,1 млрд рублей, в 2018 году - 2,3 млрд рублей, рост составил более 10%. Прибыль от продаж в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 13,4% и превысила 1 млрд рублей.