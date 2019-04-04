Аэропорт «Рощино» увеличил прибыль на 6,3%

В прошлом году аэропорт показал чистую прибыль в 863,7 млн рублей, что на 51 млн рублей или 6,3% больше, чем в 2017 году, когда данный показатель составлял 812,8 млн рублей.
Также увеличилась и выручка компании. В 2017 году она составляла 2,1 млрд рублей, в 2018 году - 2,3 млрд рублей, рост составил более 10%. Прибыль от продаж в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 13,4% и превысила 1 млрд рублей.
За прошлый год тюменский аэропорт сократил объем заемных средств до 24,2 млн рублей, в 2017 году этот показатель составлял более 120 млн рублей.
Кредиторская задолженность также уменьшилась до 180,7 млн рублей. В 2017 году она превышала 900 млн рублей.
За год у аэропорта снизились и чистые активы на 50 млн рублей и достигли 251,1 млн рублей.