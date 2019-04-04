nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аэропорт «Рощино» увеличил прибыль на 6,3%

4 апреля 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Тюменский аэропорт «Рощино» отчитался о финансовых показателях за 2018 год.
Сюжет
Тюмень

В прошлом году аэропорт показал чистую прибыль в 863,7 млн рублей, что на 51 млн рублей или 6,3% больше, чем в 2017 году, когда данный показатель составлял 812,8 млн рублей.

Также увеличилась и выручка компании. В 2017 году она составляла 2,1 млрд рублей, в 2018 году - 2,3 млрд рублей, рост составил более 10%. Прибыль от продаж в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 13,4% и превысила 1 млрд рублей.

За прошлый год тюменский аэропорт сократил объем заемных средств до 24,2 млн рублей, в 2017 году этот показатель составлял более 120 млн рублей.

Кредиторская задолженность также уменьшилась до 180,7 млн рублей. В 2017 году она превышала 900 млн рублей.

За год у аэропорта снизились и чистые активы на 50 млн рублей и достигли 251,1 млн рублей.

Материалы по теме
Аэропорт Рощино расширят и построят возле него гостиницу 
#Новости#Аэропорт Рощино#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25