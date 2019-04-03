Жители Тюменской области стали в 2 раза чаще жаловаться на чиновников

В прошлом году на должностных лиц поступило 660 жалоб. При этом впервые за несколько лет снизилось число обращений на сотрудников МВД, приставов и судов. Почти в 2 раза возросло число жалоб на госчиновников и действия правительственных учреждений с 141 до 274.
Довольно часто возникают ситуации, когда люди не знают куда обращаться для решения их вопросов. В администрации Тюменской области готовят специальную памятку для обращающихся.
За 2018 год к омбудсмену региона обратились 1359 граждан.
Тюменский бизнес-омбудсмен в середине марта выступила за снижение неналоговых сборов. Лариса Невидайло раскритиковала платежи по системе «Платон», утилизационный, курортный, экологические и прочие сборы.