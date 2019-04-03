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Жители Тюменской области стали в 2 раза чаще жаловаться на чиновников

3 апреля 2019, 10:23
Фото: pixabay.com
Жители Тюменской области всё чаще стали жаловаться омбудсмену на действие чиновников. В 2018 году количество жалоб увеличилось на 49%.
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Тюмень

В прошлом году на должностных лиц поступило 660 жалоб. При этом впервые за несколько лет снизилось число обращений на сотрудников МВД, приставов и судов. Почти в 2 раза возросло число жалоб на госчиновников и действия правительственных учреждений с 141 до 274.

Довольно часто возникают ситуации, когда люди не знают куда обращаться для решения их вопросов. В администрации Тюменской области готовят специальную памятку для обращающихся.

За 2018 год к омбудсмену региона обратились 1359 граждан.

Тюменский бизнес-омбудсмен в середине марта выступила за снижение неналоговых сборов. Лариса Невидайло раскритиковала платежи по системе «Платон», утилизационный, курортный, экологические и прочие сборы.

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#Новости#Чиновники#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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