В Тюмени задержали водителя, из-за которого пешеход лишился ноги

ДТП произошло в ночь на 1 апреля во дворе дома, расположенного на улице Ямской в Тюмени. По словам пострадавшего, на него и его девушку, которая находилась рядом, на большой скорости начал приближаться автомобиль. Молодой человек успел оттолкнуть девушку в сторону от машины, однако сам попал под колеса.