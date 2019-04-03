В Тюмени задержали водителя, из-за которого пешеход лишился ноги

ДТП произошло в ночь на 1 апреля во дворе дома, расположенного на улице Ямской в Тюмени. По словам пострадавшего, на него и его девушку, которая находилась рядом, на большой скорости начал приближаться автомобиль. Молодой человек успел оттолкнуть девушку в сторону от машины, однако сам попал под колеса.
После ДТП автомобиль остановился, из него вышли водитель и пассажир, они посмотрели на пострадавшего, затем сели в машину и уехали с места аварии.
Пострадавший запомнил номер машины и передал эту информацию сотрудникам ГИБДД. После аварии молодого человека доставили в больницу с открытым переломом ноги и смещением костей. Из-за полученных травм тюменцу пришлось ампутировать ногу.
В настоящее время автомобилист задержан, он приговорен судом к административному аресту на 12 суток за оставление места ДТП. За совершение аварии его привлекут к ответственности в ближайшее время.
В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что изначально они установили личность матери автомобилиста, на которую и была записана машина, потом они вышли и на самого виновника ДТП, который уже не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД и ранее лишался права управления транспортом.