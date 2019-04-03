В Тобольске перед судом предстанет горожанка за смертельное ДТП

В Тобольске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 24-летней горожанки. Как сообщили «Нашему городу» в надзорном ведомстве Тюменской области, ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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