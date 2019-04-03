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В Тобольске перед судом предстанет горожанка за смертельное ДТП

3 апреля 2019, 07:29
Фото: pixabay.com
В Тобольске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 24-летней горожанки. Как сообщили «Нашему городу» в надзорном ведомстве Тюменской области, ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В сентябре 2018 года девушка со свекровью и малолетней дочерью поехали на LADA GRANTA на дачу.

На автодороге Тобольск-Сетово водитель не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся и два раза перевернулся.

В результате аварии автоледи причинён легкий вред здоровью, её дочь получила сотрясение головного мозга, 43-летней пассажирке причинен тяжкий вред здоровью. Через несколько дней она скончалась в больнице.

Ранее девушка обучалась в автошколе, но не сдала экзамен и не получила водительские права.

Максимум ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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#Новости#ДТП#Тюменская область#Жертвы ДТП#Тобольск#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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