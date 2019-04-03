В Тобольске перед судом предстанет горожанка за смертельное ДТП

В сентябре 2018 года девушка со свекровью и малолетней дочерью поехали на LADA GRANTA на дачу.
На автодороге Тобольск-Сетово водитель не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся и два раза перевернулся.
В результате аварии автоледи причинён легкий вред здоровью, её дочь получила сотрясение головного мозга, 43-летней пассажирке причинен тяжкий вред здоровью. Через несколько дней она скончалась в больнице.
Ранее девушка обучалась в автошколе, но не сдала экзамен и не получила водительские права.
Максимум ей грозит до пяти лет тюрьмы.