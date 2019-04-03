В Одноклассниках работает «горячая» линия об аутизме

Консультационная линия в социальной сети Одноклассники будет работать с 11:00 до 16:00 с 2 по 4 апреля с помощью сервиса видеозвонков соцсети. Специалист ФРЦ МГППУ будет отвечать на звонки в индивидуальном порядке. Чтобы связаться с ним, нужно зайти на страницу руководителя консультативно-диагностической службы ФРЦ МГППУ, кандидата психологических наук Сергея Николаевича Панцыря в ОК (https://ok.ru/consultantcentra) и нажать кнопку звонка. Позвонить на «горячую линию» можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсети или в приложениях ОК на iOS и Android.