Тюменцы предлагают спускать шины автохамам, класть кирпичи и сообщать ДПС

Тюменка разместила пост о «принце на белом коне», который оставил свой автомобиль на пешеходной дорожке по улице Щербакова рядом с остановкой смп-237. Инцидент произошел 2 апреля примерно в 18:00. По её словам, автомобиль автохама пришлось обходить по грязи.
Данный пост в одном из пабликов Тюмени собрал множество гневных комментариев горожан. Тюменцы предлагали пройтись по машине автохама преодолевая препятствие, спустить шины, положить кирпич на капот.
Между тем ГИБДД города принимает фото и видео подобных инцидентов. После рассмотрения полученных материалов выносится решение об административной ответственности.