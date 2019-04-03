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Тюменцы предлагают спускать шины автохамам, класть кирпичи и сообщать ДПС

3 апреля 2019, 12:37
Фото: ЧС Тюмень
Жители города возмущены действиями автохамов, которые ездят по пешеходным переходам в Тюмени. Горожане предлагают ходить по таким автомобилям «преодолевая препятствие», спускать колеса и сообщать о нарушении в ГИБДД.
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Тюмень

Тюменка разместила пост о «принце на белом коне», который оставил свой автомобиль на пешеходной дорожке по улице Щербакова рядом с остановкой смп-237. Инцидент произошел 2 апреля примерно в 18:00. По её словам, автомобиль автохама пришлось обходить по грязи.

Данный пост в одном из пабликов Тюмени собрал множество гневных комментариев горожан. Тюменцы предлагали пройтись по машине автохама преодолевая препятствие, спустить шины, положить кирпич на капот.

Между тем ГИБДД города принимает фото и видео подобных инцидентов. После рассмотрения полученных материалов выносится решение об административной ответственности.

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