Тюменцы предлагают спускать шины автохамам, класть кирпичи и сообщать ДПС

Тюменка разместила пост о «принце на белом коне», который оставил свой автомобиль на пешеходной дорожке по улице Щербакова рядом с остановкой смп-237. Инцидент произошел 2 апреля примерно в 18:00. По её словам, автомобиль автохама пришлось обходить по грязи.