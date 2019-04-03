Причины утреннего оцепления здания тюменского правительства неизвестны

В силовых структурах комментировать информацию не спешат. Изначально телефоны ведомств не отвечали. Уже после 11 часов в пресс-службе МЧС подтвердили, что выезд специалистов на место действительно был. Однако это вся информация, которую сотрудники смогли сообщить.
Загадочное молчание хранит пресс-служба ФСБ по Тюменской области, на все вопросы ответ один – без комментариев. Впрочем, как показывает опыт, данная контора очень редко сообщает какую-либо информацию о своей деятельности.
В УМВД по Тюменской области информацию никак не опровергли и не подтвердили, и сообщили, что комментарии могут предоставить в правительстве региона.
В пресс-службе губернатора, в свою очередь, рассказали, что об утренних событиях ничего не знают.
«Утром пришли – ничего необычного. Сидим, работаем спокойно в соответствии с планом работы областного правительства и губернатора», – отметили сотрудники.
Таинственное молчание вокруг этого факта несколько удивляет. Ведь еще две недели назад, когда произошло ложное минирование школы №15, ведомства вполне оперативно сообщали всю информацию об эвакуации школы, ее причине и первые версии произошедшего.