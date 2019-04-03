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Причины утреннего оцепления здания тюменского правительства неизвестны

3 апреля 2019, 07:14
Фото: «Наш город»
Сегодня утром появилась информация о минировании здания областного правительства Тюменской области. Издание 72.ru сообщило о звонке очевидца, который рассказал, что около шести утра его оцепили полицейские в касках и пожарные. По предварительным данным портала, в полицию поступил звонок о минировании здания.

В силовых структурах комментировать информацию не спешат. Изначально телефоны ведомств не отвечали. Уже после 11 часов в пресс-службе МЧС подтвердили, что выезд специалистов на место действительно был. Однако это вся информация, которую сотрудники смогли сообщить.

Загадочное молчание хранит пресс-служба ФСБ по Тюменской области, на все вопросы ответ один – без комментариев. Впрочем, как показывает опыт, данная контора очень редко сообщает какую-либо информацию о своей деятельности.

В УМВД по Тюменской области информацию никак не опровергли и не подтвердили, и сообщили, что комментарии могут предоставить в правительстве региона.

В пресс-службе губернатора, в свою очередь, рассказали, что об утренних событиях ничего не знают.

«Утром пришли – ничего необычного. Сидим, работаем спокойно в соответствии с планом работы областного правительства и губернатора», – отметили сотрудники.

Таинственное молчание вокруг этого факта несколько удивляет. Ведь еще две недели назад, когда произошло ложное минирование школы №15, ведомства вполне оперативно сообщали всю информацию об эвакуации школы, ее причине и первые версии произошедшего.

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#Новости#Правительство Тюменской области#Происшествия#МЧС#ФСБ#Тюмень#Анна Кушнир
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