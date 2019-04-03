Причины утреннего оцепления здания тюменского правительства неизвестны

В силовых структурах комментировать информацию не спешат. Изначально телефоны ведомств не отвечали. Уже после 11 часов в пресс-службе МЧС подтвердили, что выезд специалистов на место действительно был. Однако это вся информация, которую сотрудники смогли сообщить.