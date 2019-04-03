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Повторная экспертиза общежитий ТюмГУ обойдется бюджету в 1,2 млн рублей

3 апреля 2019, 08:00
Фото: ТюмГУ
Управление капитального строительства Тюменской области заказало повторную экспертизу общежитий ТюмГУ в логу реки. На эти цели выделили 1,2 млн рублей.

В середине прошлого года работа экспертов не прошла госэкспертизу, она, как и сам проект, получили отрицательное заключение из-за нарушений и недоработок. Тогда также указывалось на необоснованность строительства общежитий вуза в зоне охраняемого ландшафта. В конце прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор лишил лог этого статуса.

Общежитие ТюмГУ, если его построят, будет рассчитано на 600 студентов, 300 магистрантов и 100 преподавателей. На возведение объекта планируют потратить 3,6 млрд рублей.

В настоящее время в ТюмГУ собирают подписи за строительство. Жители Малого Городища также собирают подписи, но против строительства, которое, по их словам, уничтожит природу и их дома.

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#Новости#Строительство#Тюменская область#Общежитие#ТюмГУ#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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