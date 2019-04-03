Повторная экспертиза общежитий ТюмГУ обойдется бюджету в 1,2 млн рублей

В середине прошлого года работа экспертов не прошла госэкспертизу, она, как и сам проект, получили отрицательное заключение из-за нарушений и недоработок. Тогда также указывалось на необоснованность строительства общежитий вуза в зоне охраняемого ландшафта. В конце прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор лишил лог этого статуса.
Общежитие ТюмГУ, если его построят, будет рассчитано на 600 студентов, 300 магистрантов и 100 преподавателей. На возведение объекта планируют потратить 3,6 млрд рублей.
В настоящее время в ТюмГУ собирают подписи за строительство. Жители Малого Городища также собирают подписи, но против строительства, которое, по их словам, уничтожит природу и их дома.