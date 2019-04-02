В Тюменской области готовятся к паводку. Дамбы и ГТС отремонтированны

В этом году должен пройти ремонт 10 поселковых ГТС. После паводка 2016 и 2017 года проведено исследование данных сооружений и подготовлены рекомендации по улучшению работы дамб в Тюменской области, большая их часть уже выполнена. В настоящее время необходимо построить ещё 5 дамб, на это отводится 2 года.