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В Тюменской области готовятся к паводку. Дамбы и ГТС отремонтированны

2 апреля 2019, 11:01
Фото: pixabay.com
В Тюменской области сотрудники МЧС проверяют дамбы. Мероприятие связанно с подготовкой к паводку и возможному наводнению.

Предполагается, что «большая вода» начнет пребывать в реки региона с середины апреля. Все работы проводятся заранее для минимизации возможных рисков. В настоящий момент утвержден план мероприятий по защите жителей области при наводнении.

Проверочные мероприятия проходят в ГТС. Группа специалистов МЧС, Росприроднадзор и Ростехнадзора должны в общей сложности проверить 42 объекта. Между тем, чиновники отмечают, что работы по приведению ГТС в нормативное состояние ведутся постоянно. В прошлом году отремонтировано 9 подобных сооружений. В Уватском районе отремонтирована дамба в селе Осинник.

В этом году должен пройти ремонт 10 поселковых ГТС. После паводка 2016 и 2017 года проведено исследование данных сооружений и подготовлены рекомендации по улучшению работы дамб в Тюменской области, большая их часть уже выполнена. В настоящее время необходимо построить ещё 5 дамб, на это отводится 2 года.

На территории области действует 184 ГТС, большая часть из них в муниципальной собственности. Отмечается, что вопросы подготовки к паводку являются приоритетными.

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#Новости#Тюменская область#Дамбы#Паводок#Александр Мязин#Общество
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