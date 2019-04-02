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Тюменка лишилась 6 тыс. рублей, пытаясь купить сумку в интернете

2 апреля 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В полицию города Тюмени обратилась местная жительница, которая заявила о том, что заплатила 6 тыс. рублей за сумку, которая ей так и не пришла.
Сюжет
Тюмень

В ходе расследования было установлено, что перетерпевшая нашла в интернете объявление о продаже сумки. Тюменка написала девушке, которая выставила товар, получила ответы на свои вопросы о самом изделии, а также фотографии.

Потерпевшую не смутило то, что сумку продавали в несколько раз дешевле, чем на официальном сайте и она договорилась о покупке. Тюменка перевела на счет продавца деньги, получила от девушки, которая выставила объявление, сообщение о том, что средства поступили, и стала ждать товара.

Спустя неделю, так и не дождавшись сумки, тюменка обратилась в полицию, которая в настоящее время принимает меры для установления личности мошенницы и ее задержания.

Стражи правопорядка напоминают, что совершать покупки в сети нужно только на проверенных сайтах, а также не платить за товар до тех пор, пока вы его не получите.

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