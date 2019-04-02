Тюменка лишилась 6 тыс. рублей, пытаясь купить сумку в интернете

Потерпевшую не смутило то, что сумку продавали в несколько раз дешевле, чем на официальном сайте и она договорилась о покупке. Тюменка перевела на счет продавца деньги, получила от девушки, которая выставила объявление, сообщение о том, что средства поступили, и стала ждать товара.