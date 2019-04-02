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Тюмень потратила 653 млн на переселение из ветхого жилья

2 апреля 2019, 06:26
Фото: https://pixabay.com/
В прошлый год тюменские власти, следуя директиве из Москвы, серьезные силы бросили на программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. Были отселены 391 собственник из 251 жилого помещения. На это из городского бюджета было потрачено порядка 653 млн рублей.
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Тюмень

Тюменские застройщики расселили 60 жилых помещений, выплатив их собственникам возмещения. Еще 44 квартиры в новостройках были предоставлены жителям областного центра по договорам социального найма.

Как рассказал на отраслевом совещании Дмитрий Иванов, директор департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени, в рамках программы «Развитие застроенных территорий» (она предполагает снос ветхого жилья и строительство нового), на трех участках города начато возведение многоэтажных комплексов.

Это ЖК «Парковый», застройщиком которого выступает компания «Жилье-2000», ЖК «Чемпионский» («Группа компаний «В72»), ЖК «Европейский берег» (застройщик «К2»). В общей сложности администрация города будет заниматься развитием 18 застроенных территорий, их перечень опубликован на официальном сайте города.

Всего за прошедший год было выдано 805 разрешений на строительство и 221 - на ввод в эксплуатацию. В общей сложности в 2018 году в Тюмени построили 822,8 тыс. кв. м., это на 1,2% больше, чем было запланировано.

Была сдана в эксплуатацию школа на ул. Вьюжной,4, два детских сада: по ул. Станислава Карнацевича, 3/1 и ул. Павла Шарова, 11. За год в областном центре прибавилось 5 объектов спортивного назначения и 19 объектов торговли.

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