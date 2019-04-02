Строительство больше не приоритет: в Тюмени поменяли правила господдержки

«Одно из условий получения господдержки у нас — это включение инвестиционного проекта в реестр сопровождаемых инвестиционных проектов Тюменской области. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» - это единое окно, в которое приходит инвестор, защищает свой проект, ему рассказывают о мерах поддержки в рамках его защиты и направляют рекомендации на конкретные меры поддержки, - объяснила Киришева. - 150-е постановление, которое у нас регламентирует сопровождение инвестиционных проектов, гласит, что Фонд не сопровождает проекты, связанные с жилищным строительством. В то время как 41-й ОКВЭД не делит жилищное и иное строительство».