Строительство больше не приоритет: в Тюмени поменяли правила господдержки

Из списка видов деятельности, которые могут претендовать на господдержку в регионе, исключено строительство зданий. Также инвесторы больше не могут получать субсидии на спецтехнику - только на оборудование.
Предпринимателей заставят отчитываться о прохождении курсов повышения производительности труда и платить работникам, как минимум, полтора МРОТ в тот год, когда они получают поддержку от регионального правительства.
Начальник управления промышленности и предпринимательства областного департамента инвестполитики Валерий Ладнер в интервью «Нашему городу» объяснил, что список видов деятельности, которым оказывается поддержка, постоянно корректируется.
«Смысл в том, чтобы выделять приоритетные виды деятельности. И чтобы получателями у нас были либо те, кто ранее этой поддержкой были обделены, либо, чтобы убрать поддержку у тех, чья деятельность не является на данный момент для нас приоритетной», - подчеркнул он.
По словам Валерия Ладнера, сейчас нет острой необходимости поддерживать малый бизнес, занимающийся строительством в регионе. Приоритет смещен на производителей стройматериалов.
«Стройиндустрия, именно строительство, у нас является неприоритетным видом деятельности. Если речь идет о производстве строительных материалов — то тут и речи нет! Пожалуйста, приобретайте станки, оборудование, чтобы изготавливать кирпич, ЖБИ. Не вопрос! Стройматериалы в приоритете, как и любая производственная деятельности, в отличие от строительной», - уточнил начальник управления.
Начальник отдела государственной поддержки малого предпринимательства Кристина Киришева добавила, что на это были и другие причины.
«Одно из условий получения господдержки у нас — это включение инвестиционного проекта в реестр сопровождаемых инвестиционных проектов Тюменской области. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» - это единое окно, в которое приходит инвестор, защищает свой проект, ему рассказывают о мерах поддержки в рамках его защиты и направляют рекомендации на конкретные меры поддержки, - объяснила Киришева. - 150-е постановление, которое у нас регламентирует сопровождение инвестиционных проектов, гласит, что Фонд не сопровождает проекты, связанные с жилищным строительством. В то время как 41-й ОКВЭД не делит жилищное и иное строительство».
Чтобы это противоречие убрать, строительство вообще исключили из перечня видов, претендующих на региональную бюджетную поддержку.
«Эта сфера относится больше к среднему и крупному бизнесу. «Малышей» в сфере строительства не так много. Это, как правило, производственники, которые формируют пеноблоки, и делают материалы, которые используются для строительства. Их поддержка сохранена. А само строительство сегодня поддерживают через федеральные инструменты, льготное кредитование по программе Минэкономразвития. Эта сфера может привлекать льготные средства. Региональные деньги было принято решение расходовать все-таки на производство», - отметила Кристина Киришева.
На спецтехнику больше субсидий не дают
В целях оптимизации расходов средств областного бюджета в 2019 году прекращена компенсация затрат связанных с лизингом спецтехники.
Речь идет о прицепах для перевозки пчелиных ульев, прицепах-цистернах для перевозки молока, автоцистернах-молоковозах. Также под новые правила не попадают погрузчики, тракторы, экскаваторы, бульдозеры, бетоносмесители и еще целый список спецтехники.
В областном департаменте объяснили, что деньги направят на поддержку малых и средних предприятий, приобретающих оборудование для производства.
«Такие мероприятия финансируется только из областного бюджета. Денег на этот вид поддержки выделено ограниченное количество, поэтому было принято решение сейчас остановиться и субсидировать только оборудование», - объяснила начальник отдела государственной поддержки малого предпринимательства Кристина Киришева.
В случае, если спрос только на оборудование будет неудовлетворен (останутся деньги по итогам года), возможно, спецтехника вновь вернется в программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Такое уже случалось прежде, отметила Киришева.
«Оборудование для нас всегда в приоритете, потому что оно создает большее количество рабочих мест», - сказала она в интервью «Нашему городу».
Установлена минимальная зарплата для получателей господдержки
Еще одно новшество в региональном законодательстве: те, кто получают поддержку, берут на себя обязательства, чтобы в отчетном году заработная плата их сотрудников не была ниже 1,5 МРОТ в регионе, иными словами — не меньше 17 013 руб.
«Общаясь с предпринимателями мы получили предложение, чтобы показатель относился именно к году, в котором они получают поддержку, чтобы они могли подтянуть зарплату до должного уровня», - отметила Киришева.
Дополнительно предпринимателям придется проходить обучение по производительности труда, в связи с задачами, которые озвучил в своем послании губернатор Александр Моор. Их отправят на курсы, которые проводит Региональный центр повышения компетенций на базе Тюменского технопарка. Обучение бесплатное, но является обязательным условием для получения поддержки.
Наука может претендовать на большее
Позитивное изменение в новой редакции постановления касается пункта №72 в списке видов деятельности, которым оказывается поддержка. Ранее деньги из областного бюджета могли выделить на научные исследования и разработки в области защиты информации. Теперь - на научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
«Ранее ОКВЭД был уточненный, мы поднялись на один уровень выше. Теперь все, что было ниже, сохраняется, но появляются и новые виды деятельности, которым выделяется господдержка», - уточнили в департаменте.
Отметим, что эта группировка включает в себя исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук, кроме биотехнологических исследований и экспериментальных разработок. В том числе, исследования в области медицинских, сельскохозяйственных наук, нанотехнологий, работы по сохранению объектов культурного наследия и междисциплинарные исследования.