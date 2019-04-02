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Ремонт филармонии в Тюмени остановили из-за жалобы строителей

2 апреля 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
В середине марта с помощью сайта госзакупок должен был быть определен подрядчик на ремонт филармонии в Тюмени, однако срок приема заявок перенесли. Поводом для этого стал затянувшейся процесс выбора организации, которая возьмется за работы.

Ключевую роль в этом сыграла компания ООО «Оконный двор», которая пожаловалась в управлении антимонопольной службы по Тюменской области на заказчика работ - Тюменское концертно-театральное объединению (ТКТО).

В жалобе ООО «Оконный двор» поясняется, что заказчик требует, чтобы у подрядчика был опыт по выполнению «аналогичных работ по капитальному ремонту объектов с количеством зрительных мест в зале не менее 500», что, по мнению заявителя, является избыточным требованием о подтверждении квалификации участника торгов.

УФАС уже рассмотрело жалобу и согласилось с заявителем по некоторым требованиям, а также признало их обоснованными.

В общей сложности на ремонт филармонии в Тюмени планируют потратить 105 млн рублей. За эти деньги компания, которая станет победителем аукциона, должна будет провести капитальный ремонт сцены, механического оборудования.

Также заявка включает в себя ремонт крыши здания и фасада филармонии.

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#Новости#Филармония#Тюменская область#Госзакупки#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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