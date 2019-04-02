Ремонт филармонии в Тюмени остановили из-за жалобы строителей

Ключевую роль в этом сыграла компания ООО «Оконный двор», которая пожаловалась в управлении антимонопольной службы по Тюменской области на заказчика работ - Тюменское концертно-театральное объединению (ТКТО).
В жалобе ООО «Оконный двор» поясняется, что заказчик требует, чтобы у подрядчика был опыт по выполнению «аналогичных работ по капитальному ремонту объектов с количеством зрительных мест в зале не менее 500», что, по мнению заявителя, является избыточным требованием о подтверждении квалификации участника торгов.
УФАС уже рассмотрело жалобу и согласилось с заявителем по некоторым требованиям, а также признало их обоснованными.
В общей сложности на ремонт филармонии в Тюмени планируют потратить 105 млн рублей. За эти деньги компания, которая станет победителем аукциона, должна будет провести капитальный ремонт сцены, механического оборудования.
Также заявка включает в себя ремонт крыши здания и фасада филармонии.