Ремонт филармонии в Тюмени остановили из-за жалобы строителей

В жалобе ООО «Оконный двор» поясняется, что заказчик требует, чтобы у подрядчика был опыт по выполнению «аналогичных работ по капитальному ремонту объектов с количеством зрительных мест в зале не менее 500», что, по мнению заявителя, является избыточным требованием о подтверждении квалификации участника торгов.