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При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел IV Всероссийский конкурс «ВЗДумай»

2 апреля 2019, 11:00
В Тюмени при поддержке Сбербанка, Департамента образования Тюменской области и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научной сфере состоялся IV Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай».
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Тюмень

Организаторами мероприятия выступил ЦМИТ «Фаблаб ТюмГУ» в партнерстве с Центром научного творчества и робототехники «Школы Одаренных» ФГОАУ ВО «Тюменский государственный университет» и АНО «Инновационно-технический центр Форсайт».

Школьники, студенты и специалисты нового поколения продемонстрировали свои изобретения, изготовленные при помощи 3D-принтеров. На конкурс было подано 443 заявки из разных городов России, а также из Казахстана и Турции. На финальном этапе было представлено более 200 работ в номинациях «Инженерия», «Робототехника», «Строительство», «Медицина», «Мода», «Искусство и музейное дело», «Декор и предметы быта», «Игрушки».

«Сбербанк не первый год является партнером конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай». Мы с большим удовольствием поддерживаем мероприятия в сфере инноваций и внедрение 3D-технологий в образование. В рамках проекта «Новые технологии – детям» совместно с нашими партнерами мы оснастили 3D-принтерами более 40 школ Западной Сибири. С коллегами из Тюменского государственного университета мы разработали специальное методическое пособие по использованию 3D-принтеров на школьных уроках и обучили учителей школ, участвующих в проекте», – прокомментировал заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Один из участников конкурса был удостоен специального приза от Сбербанка. Денежный сертификат в магазин техники получил Владимир Лукин из Екатеринбурга, который занял второе место в номинации «Медицина» с проектом «Компьютерная мышь для людей с ДЦП».

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