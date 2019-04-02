При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел IV Всероссийский конкурс «ВЗДумай»

«Сбербанк не первый год является партнером конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай». Мы с большим удовольствием поддерживаем мероприятия в сфере инноваций и внедрение 3D-технологий в образование. В рамках проекта «Новые технологии – детям» совместно с нашими партнерами мы оснастили 3D-принтерами более 40 школ Западной Сибири. С коллегами из Тюменского государственного университета мы разработали специальное методическое пособие по использованию 3D-принтеров на школьных уроках и обучили учителей школ, участвующих в проекте», – прокомментировал заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.