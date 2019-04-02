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Под дайвинг-центр и школу спортивной гимнастики выделили участки

2 апреля 2019, 07:17
Фото: https://pixabay.com/
В ближайшее время в областной столице появится ряд интереснейших инвестиционных объектов. Под эти цели администрация Тюмени выделила в 2018 году в аренду три земельных участка.

Первый, на ул. Минской, 83, получила компания «Сибстройсервис» – застройщик жилых комплексов «Москва» и «Олимпия». По этому адресу она будет возводить гостиницу с многофункциональным спортивным комплексом и дайвинг-центром. А на ул. Народной появится центр художественной гимнастики, участок под него получила компания «ТЛК-Аликс».

Также участок получил завод ЖБИ-3, на ул. Домостроителей в микрорайоне Тура он построит еще одну многоэтажку со встроенным нежилым помещением. Подробностей о проекте пока не сообщается.

Главное управление строительства региона и городская администрация подписали между тем соглашение о взаимодействии, согласно которому в 2019 году в Тюмени должны быть введены 890,5 тыс. кв.м. жилья.

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