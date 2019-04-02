Под дайвинг-центр и школу спортивной гимнастики выделили участки

Первый, на ул. Минской, 83, получила компания «Сибстройсервис» – застройщик жилых комплексов «Москва» и «Олимпия». По этому адресу она будет возводить гостиницу с многофункциональным спортивным комплексом и дайвинг-центром. А на ул. Народной появится центр художественной гимнастики, участок под него получила компания «ТЛК-Аликс».
Также участок получил завод ЖБИ-3, на ул. Домостроителей в микрорайоне Тура он построит еще одну многоэтажку со встроенным нежилым помещением. Подробностей о проекте пока не сообщается.
Главное управление строительства региона и городская администрация подписали между тем соглашение о взаимодействии, согласно которому в 2019 году в Тюмени должны быть введены 890,5 тыс. кв.м. жилья.