Биткоин вырос на 15%, дорожает нефть и акции российских компаний

Экономисты отмечают высокие цены на нефть - $69 за баррель марки Brent. Отмечается, что 1 квартал 2019 года стал одним из лучших в динамике цен на черное золото с 2002 года. На цены влияют сокращение запасов в США и продление договора стран ОПЕК о снижении добычи нефти. По прогнозам аналитиков в ближайшем будущем цена на нефть может достигнуть $70 за баррель.