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Биткоин вырос на 15%, дорожает нефть и акции российских компаний

2 апреля 2019, 12:10
Фото: pixabay.com
Курс Биткоина за последние 24 часа подскочил сразу на 15% до $ 5 тыс. Несколько дней назад за 1 единицу криптовалюты давали 269 тыс. рублей, 2 апреля курс вырос до 314 тыс.

Экономисты отмечают высокие цены на нефть - $69 за баррель марки Brent. Отмечается, что 1 квартал 2019 года стал одним из лучших в динамике цен на черное золото с 2002 года. На цены влияют сокращение запасов в США и продление договора стран ОПЕК о снижении добычи нефти. По прогнозам аналитиков в ближайшем будущем цена на нефть может достигнуть $70 за баррель.

На российской бирже ММВБ лучше рынка акции металлургических компаний. При этом акции нефтяных гигантов страны за последнюю неделю подорожали в среднем на 4-5%. Рекордную прибыль по РСБУ получил «Газпром».

Уровень безработицы в Еврозоне держится на одном из самых низких уровней за последние несколько лет – 7,8%.

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#Новости#Финансы#Биржи#Александр Мязин#Экономика
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