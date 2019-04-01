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В Тюмени раскрыли преступление, совершенное более двух десятков лет назад

1 апреля 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
Следователи в Тюмени завершили расследование покушения на убийство лидера преступной группировки Сергея Гилева, которое было совершено в начале 1998 года.
Сюжет
Тюмень

В тот день киллер вместо лидера ОПГ, действовавшей в 90-х годах, застрелил мужа его сестры. Для совершения преступления злоумышленник переоделся в бездомного и ждал Сергея Гилева у его дома.

Заказчиком преступления оказался соратник лидера группировки, он, также как и исполнитель, который был задержан в 2018 году, в ближайшее время предстанет перед судом. В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены прокурорам для утверждения обвинительного заключения.

В 2001 году Сергей Гилев был осужден и приговорен к 20-и годам за убийства, вымогательства и хранение оружия. Сейчас он на свободе, он вышел из колонии по УДО в 2013 году.

В 1995 году группировка Сергея Гилева убила свердловского предпринимателя, который руководил нелегальным водочным бизнесом.

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