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Тюменцы сообщают о невыносимые условиях в инфекционной больнице

1 апреля 2019, 10:14
Фото: pixabay.com
Тюменка сообщила о невыносимых условиях в городской инфекционной больнице. Она пришла на приём с ребенком.

Отмечается, что в здании тесно и душно. Пациентам не хватает кроватей. Через сутки пребывания с ребенком «хочется убежать». По её словам, палата представляет собой маленькую комнату 4 на 2 метра, там находится четыре человека (без учета посетителей). Расстояние между кроватями небольшое, дети не могут спать и «ревут».

Между тем, тюменцы подтверждают, что условия лечения в лечебном учреждении оставляют желать лучшего. Однако большинство сходится на мнении, что больница – это «не курорт».

В департаменте здравоохранения региона подтвердили, что нахождение в больнице «далеко не самое приятное времяпрепровождение». Напомним, что по вопросам оказания помощи можно обратиться по телефону в Тюмени: 508–253.

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#Новости#Медицина#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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