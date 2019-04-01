Тюменцы сообщают о невыносимые условиях в инфекционной больнице

Отмечается, что в здании тесно и душно. Пациентам не хватает кроватей. Через сутки пребывания с ребенком «хочется убежать». По её словам, палата представляет собой маленькую комнату 4 на 2 метра, там находится четыре человека (без учета посетителей). Расстояние между кроватями небольшое, дети не могут спать и «ревут».
Между тем, тюменцы подтверждают, что условия лечения в лечебном учреждении оставляют желать лучшего. Однако большинство сходится на мнении, что больница – это «не курорт».
В департаменте здравоохранения региона подтвердили, что нахождение в больнице «далеко не самое приятное времяпрепровождение». Напомним, что по вопросам оказания помощи можно обратиться по телефону в Тюмени: 508–253.