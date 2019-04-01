nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Росприроднадзор уличил «Мостострой-11» в игнорировании его требований

1 апреля 2019, 13:10
Фото: https://pixabay.com/
Накануне Росприроднадзор провел на предприятиях компании «Мостострой-11» внеплановые проверки. В ходе них, по информации из открытых источников, было выявлено, что компания проигнорировала требования ведомства, выставленные еще в ноябре 2018 года.
Сюжет
Тюмень

Согласно документам, в ходе прошлогодней плановой проверки были выявлены два нарушения. Первое связано с отсутствием соблюдения установленных норм образования отходов и лимита на их размещение. Его предприятие должно было устранить до 18 марта, однако не сделало этого. Теперь срок выполнения требований перенесен на 10 февраля 2020 года.

А второе нарушение более серьезно и связано с промышленной базой «Мостостроя-11», расположенной на 11 км Ялуторовского тракта. На ней, по данным Росприроднадзора, не проводился предусмотренный графиком (раз в год) контроль за состоянием окружающего воздуха в пределах непосредственного источника выброса загрязняющих веществ. Для этого нарушения срок исполнения требований перенесен с 18 марта на 3 июня текущего года.

Материалы по теме
Тюменские экологи изучат влияние городской среды на формирование климата Пять сотрудников АО «Мостострой-11» наказаны из-за прорыва труб на улице Мельникайте
#Новости#Мостострой-11#Росприроднадзор#Экология#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25