Росприроднадзор уличил «Мостострой-11» в игнорировании его требований

А второе нарушение более серьезно и связано с промышленной базой «Мостостроя-11», расположенной на 11 км Ялуторовского тракта. На ней, по данным Росприроднадзора, не проводился предусмотренный графиком (раз в год) контроль за состоянием окружающего воздуха в пределах непосредственного источника выброса загрязняющих веществ. Для этого нарушения срок исполнения требований перенесен с 18 марта на 3 июня текущего года.