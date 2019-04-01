Росприроднадзор уличил «Мостострой-11» в игнорировании его требований

Согласно документам, в ходе прошлогодней плановой проверки были выявлены два нарушения. Первое связано с отсутствием соблюдения установленных норм образования отходов и лимита на их размещение. Его предприятие должно было устранить до 18 марта, однако не сделало этого. Теперь срок выполнения требований перенесен на 10 февраля 2020 года.
А второе нарушение более серьезно и связано с промышленной базой «Мостостроя-11», расположенной на 11 км Ялуторовского тракта. На ней, по данным Росприроднадзора, не проводился предусмотренный графиком (раз в год) контроль за состоянием окружающего воздуха в пределах непосредственного источника выброса загрязняющих веществ. Для этого нарушения срок исполнения требований перенесен с 18 марта на 3 июня текущего года.