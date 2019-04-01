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Моор выделил для Тюмени более 11 млн рублей на ликвидацию 44 свалок

1 апреля 2019, 07:39
Фото: vk.com/aleksandr__moor
Александр Моор выделил в бюджет Тюмени более 11 млн рублей на ликвидацию 44 свалок в городе. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе губернатора Тюменской области, несколько распоряжений на выделение денег из областного бюджета он подписал на заседании президиума регионального правительства.

Также деньги на эти цели поступят Тобольск, Бердюжский, Вагайский, Юргинский и Аромашевский районы, Голышмановский городской округ. В этих муниципалитетах предстоит ликвидировать всего 32 свалки.

«Несанкционированные свалки — одна из главных угроз тюменской экологии. В 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных на территории региона до 1 января 2019 года», – отметил губернатор.

В первую очередь, в соответствии с региональной программой, ликвидации подлежат свалки в районах, в которых твердые коммунальные отходы должны поступать на мусоросортировочные заводы с 2019 и 2020 годов.

По новой системе обращения с отходами с 2019 года ответственность за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами возложена на регионального оператора. Он должен выстроить работу так, чтобы большая часть собираемого мусора попадала на завод, и только то, что не может быть использовано как вторсырье, накапливалось на существующих полигонах ТБО.

По словам директора областного департамента недропользования и экологии Жанны Злобиной, начиная с этого года, если поступит сигнал о свалке, которая не учтена в реестре, или новое место скопления мусора выявят инспекторы во время рейдов, то сведения передадут региональному оператору.

Его задача выяснить, кто является собственником земельного участка или кому он передан в пользование, а также обстоятельства образования свалки. При наличии собственника именно он будет в установленный срок ликвидировать стихийную свалку или возмещать затраты за это региональному оператору в судебном порядке. Если земля принадлежит муниципалитету, проблема по поиску тех, кто устроил свалку, будет решаться сообща всеми заинтересованными и контролирующими сторонами.

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