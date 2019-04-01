Моор выделил для Тюмени более 11 млн рублей на ликвидацию 44 свалок

Его задача выяснить, кто является собственником земельного участка или кому он передан в пользование, а также обстоятельства образования свалки. При наличии собственника именно он будет в установленный срок ликвидировать стихийную свалку или возмещать затраты за это региональному оператору в судебном порядке. Если земля принадлежит муниципалитету, проблема по поиску тех, кто устроил свалку, будет решаться сообща всеми заинтересованными и контролирующими сторонами.