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Минтруд РФ советуют чиновникам не перерабатывать и ходить в отпуск

1 апреля 2019, 14:03
Фото: pixabay.com
Министерство труда и соцзащиты опубликовало рекомендации чиновникам и государственным служащим не перерабатывать. В ведомстве полагают, что переутомление воздействует на них отрицательно.

На эффективность работы госчиновников не должно влиять переутомление. Подобная рекомендация содержится в составленной Минтрудом «Методике нематериальной мотивации государственных гражданских служащих РФ».

Чиновники министерства полагают, что систематические переработки госслужащих и долгая работа с документами ведет к переутомлению и негативно влияет на «качестве выполняемых ими задач»

Руководствам подразделений государственных структур рекомендовано не допускать подобных прецедентов. Более того, в Минтруде напомнили о праве работников на отдых, который закреплен в действующем законодательстве Российской Федерации.

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