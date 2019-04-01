Минтруд РФ советуют чиновникам не перерабатывать и ходить в отпуск

На эффективность работы госчиновников не должно влиять переутомление. Подобная рекомендация содержится в составленной Минтрудом «Методике нематериальной мотивации государственных гражданских служащих РФ».
Чиновники министерства полагают, что систематические переработки госслужащих и долгая работа с документами ведет к переутомлению и негативно влияет на «качестве выполняемых ими задач»
Руководствам подразделений государственных структур рекомендовано не допускать подобных прецедентов. Более того, в Минтруде напомнили о праве работников на отдых, который закреплен в действующем законодательстве Российской Федерации.