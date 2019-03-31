Жительница Югры хотела избавиться от кредита, а пришлось работать

Как сообщает прокуратура ХМАО, женщина хотела избавиться от кредита и изменить свою кредитную историю. Для этого она написала в органы внутренних дел заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, которое якобы оформило кредит в банке на ее имя.
Заявление было зарегистрировано, однако в ходе проверки установлено, что сведения о преступлении являются вымышленными.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10% в доход государства.