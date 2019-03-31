Жительница Югры хотела избавиться от кредита, а пришлось работать

Как сообщает прокуратура ХМАО, женщина хотела избавиться от кредита и изменить свою кредитную историю. Для этого она написала в органы внутренних дел заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, которое якобы оформило кредит в банке на ее имя.