nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Югры хотела избавиться от кредита, а пришлось работать

31 марта 2019, 03:00
Фото: Фото 1Mi
Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор местной жительнице, виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Сюжет
Югра

Как сообщает прокуратура ХМАО, женщина хотела избавиться от кредита и изменить свою кредитную историю. Для этого она написала в органы внутренних дел заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, которое якобы оформило кредит в банке на ее имя.

Заявление было зарегистрировано, однако в ходе проверки установлено, что сведения о преступлении являются вымышленными.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10% в доход государства.

Материалы по теме
Медицинский центр лечил несуществующие болезни тюменцев в кредитНе платил за кредит: автомобиль тюменца продали с аукциона 
#Новости#Прокуратура#Суды#Кредиты#Кредитование#Югра#ХМАО - Югра#Павел Захаров#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25