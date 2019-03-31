Работник ямальского интерната сел на 6,5 лет за разврат с воспитанницами

По заключению судебно-психиатрической экспертизы осужденный мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В судебном процессе мужчина свою вину не признал, заявив в предоставленном ему последнем слове, что только ставил детей в угол за плохое поведение.