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Работник ямальского интерната сел на 6,5 лет за разврат с воспитанницами

31 марта 2019, 05:55
Фото: Фото 1Mi
В Тазовском районе воспитатель школы-интерната признан виновным в совершении развратных действий в отношении воспитанниц, об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.
Сюжет
Ямал

По данным следствия, 59-летний воспитатель МКОУ «Тазовская школа интернат среднего общего образования» в марте 2015 года и в период с сентября по декабрь 2017 года совершал развратные действия в отношении четырех воспитанниц.

О преступлении руководству школы-интерната сообщила мама одной из потерпевших, которой дочь пожаловалась на происходящее. Следствие выявило 5 эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 12-ти и 14-летнего возраста.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы осужденный мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В судебном процессе мужчина свою вину не признал, заявив в предоставленном ему последнем слове, что только ставил детей в угол за плохое поведение.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также одного года ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием детей.

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#Новости#Прокуратура#Педагоги#Следствие#Ямал#Дети#Развратные действия#Павел Захаров#Происшествия
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