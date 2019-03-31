Работник ямальского интерната сел на 6,5 лет за разврат с воспитанницами

По данным следствия, 59-летний воспитатель МКОУ «Тазовская школа интернат среднего общего образования» в марте 2015 года и в период с сентября по декабрь 2017 года совершал развратные действия в отношении четырех воспитанниц.
О преступлении руководству школы-интерната сообщила мама одной из потерпевших, которой дочь пожаловалась на происходящее. Следствие выявило 5 эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 12-ти и 14-летнего возраста.
По заключению судебно-психиатрической экспертизы осужденный мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В судебном процессе мужчина свою вину не признал, заявив в предоставленном ему последнем слове, что только ставил детей в угол за плохое поведение.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также одного года ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием детей.