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Из 5 трлн рублей на обновление дорог в России 4 трлн дадут регионы

31 марта 2019, 09:41
Фото: pixabay.com
В России до 2024 года в обновление дорожной инфраструктуры планируется вложить 5 трлн рублей. В два раза увеличат количество камер на трассах и улучшат качество дорог.

В стране около 1,5 млн километров дорог. Из них 53 тыс км федерального значения, 510 тыс км – регионального. По данным «Коммерсантъ», план бюджетов всех уровней на строительство, ремонт дорожного полотна и повышение безопасности на трассах составляет почти 5 трлн рублей до 2024 года из них 4 трлн обеспечат субъекты Российской Федерации. В результате 85% дорожной сети должна быть в нормативном состоянии.

На данный момент Росавтодор заявляет, что 82% федеральных трасс России приведены в соответствие с плановыми показателями качества.

Для улучшения безопасности трасс планируется привлечь технологии видеофиксации нарушений. К 11 тыс камер на дорогах прибавится 10 тыс.

Все региональные программы развития дорожной инфраструктуры утверждены в конце 2018 года.

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#Новости#Дороги#Россия#Александр Мязин#Экономика
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