Из 5 трлн рублей на обновление дорог в России 4 трлн дадут регионы

В стране около 1,5 млн километров дорог. Из них 53 тыс км федерального значения, 510 тыс км – регионального. По данным «Коммерсантъ», план бюджетов всех уровней на строительство, ремонт дорожного полотна и повышение безопасности на трассах составляет почти 5 трлн рублей до 2024 года из них 4 трлн обеспечат субъекты Российской Федерации. В результате 85% дорожной сети должна быть в нормативном состоянии.