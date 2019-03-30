В Тюмени директора фирмы, присвоившего 29 млн, приговорили к 6 годам тюрьмы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, с сентября 2013 года по март 2015 года молодой человек, являясь сначала заместителем, а затем гендиректором фирмы, похитил денежные средства компании, поступающие за оказанные страховые услуги, а также в качестве оплаты государственных пошлин и штрафов, которые подлежали зачислению на расчетный счет.
По просьбе директора один из его знакомых учредил ООО «Партнер». Бывший руководитель предприятия заставил бухгалтера компании, введенного в заблуждение (он считал, что ООО «Партнер» является филиалом «М1»), выдавать деньги на ремонтные работы, закупку оборудования, а также зарплату работникам учрежденной компании.
В результате ООО «М1» был причинен материальный ущерб на сумму свыше 29 млн. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.