Эксперты оценили реальные изменения пенсионного законодательства в России

Исследование опубликовано на сайте издания, в нем разбираются самые часто встречающиеся слухи и заблуждения, а также мнения экспертов о том, что реально изменилось в пенсионном законодательстве.
Многие восприняли обещание «повысить пенсии на 12 тыс. рублей» как ежемесячное увеличение на эту сумму. На самом деле речь идет о том, что 12 тыс. накапливаются за год. Прибавка к ежемесячной пенсии на деле составляет 1000 рублей.
При этом ровно 12 тыс. никто не получит. Это расчет прибавки к средней пенсии по России. Пенсии с 1 января были проиндексированы на 7,05%. Если вы получаете пенсию ниже средней по России (14,4 тыс. рублей), то и прибавка будет меньше.
Повышение касается только неработающих пенсионеров. Индексация для работающих заморожена еще в 2016 году.
Увеличивать на 1000 рублей в год пенсию будут вплоть до 2024 года. Независимо от инфляции. Даже если они съест всю прибавку.
Как отметил директор Института стратегического анализа Игорь Николаев, пока это повышение превышает инфляцию, которая в прошлом году составила 4,3%. Но, если инфляция будет ускоряться (а она будет ускоряться), то через пару лет эта 1000 рублей будет меньше индексации на уровень инфляции.
«По прошествии шести лет можно будет посчитать, выиграли люди от этого повышения на 1000 рублей в год или проиграли. Наш прогноз, что проиграют. Для компенсации ускоряющейся инфляции надо повышать пенсии более, чем на 1000 рублей», - считает Николаев.
Новые правила индексации касаются только пенсионеров, чьи пенсии ниже прожиточного минимума. Таких в России всего 4 млн.
Раньше доплата малоимущим пенсионерам выделялась по принципу разницы между прожиточным минимумом в регионе и всеми надбавками к пенсии (с учетом самой пенсии).
Новая схема трактует размер надбавки как разницу прожиточного минимума и прошлогодней пенсии со всеми надбавками.
Пример: раньше пенсионер в Свердловской области с пенсией в 7000 рублей (прожиточный минимум в регионе — 8726 рублей) получал надбавку в 1726 рублей.
С 1 апреля пенсию в 7000 рублей также повысили на 7,05% до 7493,5 рублей. Прожиточный минимум — до 8846 рублей. Надбавка по новым правилам будет не 1325,5 рублей, а 1846. На руки — 9339,5 рублей, что как раз на 7% больше прошлогодней суммы, как у других пенсионеров.
Такое право есть у участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов катастроф и еще у нескольких категорий населения. И никаких изменений пока нет. В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает нетрудоспособных членов семей ликвидаторов на «Маяке» к аналогичной категории ликвидаторов на Чернобыльской АЭС.
Пенсионерам нельзя рассчитывать ни на что. Пенсионная реформа у нас случается каждые 2-3 года, и государство уже объявляло дефолт по пенсиям, замораживая накопительную часть пенсии. Государство отказалось от своих обязательств. И если провести упражнение, и рассчитать пенсию при зарплате в 100 тыс. рублей, то через 20 лет можно начать получать по 21 тыс. рублей. В пересчёте на нынешние деньги, это 2 тыс. рублей. Пенсии не будет.Степан Демура, финансовый и биржевой аналитик, трейдер