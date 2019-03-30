Эксперты оценили реальные изменения пенсионного законодательства в России

Пенсионерам нельзя рассчитывать ни на что. Пенсионная реформа у нас случается каждые 2-3 года, и государство уже объявляло дефолт по пенсиям, замораживая накопительную часть пенсии. Государство отказалось от своих обязательств. И если провести упражнение, и рассчитать пенсию при зарплате в 100 тыс. рублей, то через 20 лет можно начать получать по 21 тыс. рублей. В пересчёте на нынешние деньги, это 2 тыс. рублей. Пенсии не будет.Степан Демура, финансовый и биржевой аналитик, трейдер