Житель Тюменской области оштрафован на 400 тыс. рублей за регистрацию 15 мигрантов

По данным прокуратуры Тюменской области, 39-летний злоумышленник в течении 1 месяца прописал в одной из квартир в селе Перевалово 15 иностранцев из Таджикистана и Азербайджана. Он не намеревался предоставить место для проживания. В результате рассмотрения дела суд назначил ему крупный штраф.