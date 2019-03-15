Житель Тюменской области оштрафован на 400 тыс. рублей за регистрацию 15 мигрантов

По данным прокуратуры Тюменской области, 39-летний злоумышленник в течении 1 месяца прописал в одной из квартир в селе Перевалово 15 иностранцев из Таджикистана и Азербайджана. Он не намеревался предоставить место для проживания. В результате рассмотрения дела суд назначил ему крупный штраф.
На данный момент приговор вступил в законную силу.
В начале 2019 года областная прокуратура направила в суд дело 20-летней жительницы Тюмени, которая прописала 99 мигрантов в своём доме. При этом за 2018 год девушка прописала около 200 иностранцев, но была осуждена и выплатила штраф.
Сотрудники прокуратуры отмечают, что мигранты прописываются в сгоревших зданиях и частных домах. При этом злоумышленники выявляются в течение месяца.