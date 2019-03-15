В Тюмени за 47 млн рублей построят крематорий и 3 новых кладбища

Отмечается, что в 2019 году МКУ «Некрополь», которое выступает заказчиком аукциона, планирует разработать проект крематория. Более того, подрядчику нужно разделить выделенный участок на кварталы, поставить мусоросборники, забор, административные здания и место для хранения праха. Заезд будет организован с улицы Червишевский тракт. В результате должны появится некрополи «Червишево-4», «Червишево-5» и «Червишево-6».