nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени за 47 млн рублей построят крематорий и 3 новых кладбища

15 марта 2019, 11:20
Фото: pixabay.com
В Тюмени планируют строительство нового крематория и кладбищ. Сообщается, что для этого выделили земельный участок на 135 га.
Сюжет
Тюмень

Общая стоимость строительства 47 млн рублей. Электронный аукцион назначен на 19 апреля. Специалисты отмечают, что в пригороде областной столицы находится 12 кладбищ. Их общая площадь составляет 180 га. Ежедневно в них хоронят от 10 до 15 человек, каждый год около 5 тыс.

Отмечается, что в 2019 году МКУ «Некрополь», которое выступает заказчиком аукциона, планирует разработать проект крематория. Более того, подрядчику нужно разделить выделенный участок на кварталы, поставить мусоросборники, забор, административные здания и место для хранения праха. Заезд будет организован с улицы Червишевский тракт. В результате должны появится некрополи «Червишево-4», «Червишево-5» и «Червишево-6».

Материалы по теме
Пенсионер заблудился вечером в лесу возвращаясь с Червишевского кладбища
#Новости#Кладбище#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25