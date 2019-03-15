В Тюмени планируют построить ТЦ, который по площади будет больше «Авиапарка» в Москве

Об этом на итоговом совещании рассказала директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина.
По ее словам, в настоящее время в Тюмени более сотни торговых центров, 17 из которых имеют площадь более 20 тыс. квадратных метров. Самым большим ТЦ в областной столице является «Кристалл», его площадь составляет более 70 тыс. квадратных метров. На втором месте - «Сити-Молл», которой расположился на площади в 53 тыс. квадратных метров.
В большинстве торговых центров в Тюмени смешанный ассортимент. 11 объектов работают в областной столице в формате торгово-развлекательных центров. В общей сложности в городе почти пять тысяч торговых точек, в прошлом году оборот розничном торговли превысил 300 млрд рублей.