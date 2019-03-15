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В Тюмени планируют построить ТЦ, который по площади будет больше «Авиапарка» в Москве

15 марта 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В ближайшее время в областной столице может появится торговый центр, площадь которого составит 230 тыс. квадратных метров, что даже больше, чем у «Авиапарка» в Москве.
Сюжет
Тюмень

Об этом на итоговом совещании рассказала директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина.

По ее словам, в настоящее время в Тюмени более сотни торговых центров, 17 из которых имеют площадь более 20 тыс. квадратных метров. Самым большим ТЦ в областной столице является «Кристалл», его площадь составляет более 70 тыс. квадратных метров. На втором месте - «Сити-Молл», которой расположился на площади в 53 тыс. квадратных метров.

В большинстве торговых центров в Тюмени смешанный ассортимент. 11 объектов работают в областной столице в формате торгово-развлекательных центров. В общей сложности в городе почти пять тысяч торговых точек, в прошлом году оборот розничном торговли превысил 300 млрд рублей.

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