В Тюмени планируют построить ТЦ, который по площади будет больше «Авиапарка» в Москве

По ее словам, в настоящее время в Тюмени более сотни торговых центров, 17 из которых имеют площадь более 20 тыс. квадратных метров. Самым большим ТЦ в областной столице является «Кристалл», его площадь составляет более 70 тыс. квадратных метров. На втором месте - «Сити-Молл», которой расположился на площади в 53 тыс. квадратных метров.